Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir'e vizyon kazandırmaya çalışıyoruz"

Aralıksız düzenlediği okul ziyaretlerinde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'e isim ve vizyon kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Erol Güngör İlk ve Orta Okulunu sonrasında ise Cumhuriyet Orta Okulunu ve Aşıkpaşa İmam Hatip Orta okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Bahçeci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye çalışmaları ile öğrenci ve öğretmenlerin geleceğine ışık tuttuklarını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, belediye çalışmalarında Kırşehir'in örnek gösterilen bir il olduğunu ifade etti.

Belediyeden beklentilerin yüksek olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Bizde Belediye olarak bu ziyaretlerimizi neler yaptığımız hakkında bilgi veriyoruz. Geçen yıl ve ondan önceki yılda geldik. Çalışmalarımız şehir merkezinde tamamlandı. Meşakkatli bir çalışma oldu alt yapı ve üst yapıyı değiştirdik. Yolları değiştirdik. Kaldırımları değiştirdik. Şehir komple değişti. Bu tesadüfen ve gelişi güzel yapılan bir çalışma değil tamamı projeli bir şekilde yapılmış her çalışma ayrı bir ekiple yapıldı"dedi.

Okul, esnaf ve toplantılarda sürekli not alarak istişare ile sorunlara çözüm ürettiklerini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana problem sadece Kırşehir değil, aslında bütün şehirlerin sorunu trafik ve ulaşım. Bu anlamda neler yapabileceğimizi bir buçuk yıl proje üzerinde çalışma yaptık ve aşama aşama bunları gerçekleştiriyoruz. Otobüslerimiz devreye girdi uygulama sağlıklı bir şekilde sistem oturacak ve uzun yıllar Kırşehir'e çok güzel ve çok ciddi bir hizmet gerçekleştirecek.

Son işimiz kaldı o da akıllı şehir uygulaması onunda ihalesini yaptık yollarımıza çizgilerimizi çizdik. Türk Telekom ihalemizi aldı. 30 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Mayıs ayına kadar uygulamaya koyacağız. Avrupa'da da çizgilerle yönetiliyor. Maalesef biz kurallara riayet eden bir toplum değiliz. Şehir içinde her isteğim yere park edeyim diyoruz. Böyle bir şehir yönetemezsiniz. Yollar daraldı diye bize eleştiri geliyor. Park edilmeyecek park ederseniz akışı sağlayamazsınız. Önemli olan akışı sağlayabilmek. Akıllı şehir uygulamaya geçtiğinde bu akışı sağlayacağız. En önemli şeyin alışkanlıkları değiştirmektir. Dünyanın en zor işi bu, on yıl önceki Kırşehir ile bugünkü Kırşehir'i kıyaslarsak bugün çağ atlayan bir şehir haline geldi. Bunların hepsini ulaşımla taçlandıracağız.

Ulaşım olmazsa hiç şey olmaz. Güzler parkını açtık ulaşım sağlayamazsanız ne anlamı kalır. Bunlar hep bir plan dahilinde yapılıyor. Bisiklete binmemizde bu plan dahilinde. Bireysel araba kullanımını azaltıp, insanları toplu taşıma, bisiklet ve yürüme bu üçüne odaklanmamız lazım. Bireysel araba kullanımı azaltmak hep ekonomimiz açısından önemli, bizimde bu toplum ve dönüşümü kendimize ve şehrimize, ülkemize yaşatmamız lazım. Türkiye'de bunu başaracak şehir tek Kırşehir. Kırşehirlilere güvenilir, ekonomik, hızlı, konforlu ulaşım sağlamak. Bu işin ana hedefimiz bu. İki üç ay içerisinde sistem oturacak . Kırşehir'e on yıldır bir isim ve vizyon kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hiçbir hesabımız yok. Mevki-makam derdimiz hiç olmadı. Hiç de olamayacak. Ben kadere iman etmiş bir insanım. Bizim gayemiz hakkı ile bu işi yapmak. Bir şehir kendine hizmet edenlere sahip çıkmaz ise o şehrin geleceği karanlıktır. Bu şehrin geleceği için kim hizmet ediyorsa, kim hizmet edecekse onlara sahip çıkmak lazım. Bir yandan iş yapmaya çalışırken bir yandan da şebekelerle mücadele ediyoruz. Tek istediğimiz halkımızdan manevi desteğiniz bunu da halkımız için istiyoruz"