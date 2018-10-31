Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Kırşehir'i daha iyiye hazırlayacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaptığı esnaf ziyaretleri ve istişare toplantılarında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'i, Kırşehirlilerle birlikte daha iyi ve gelişen bir şehir'e hazırlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, istişare ve dayanışmanın daima üst düzeyde tutulması gerektiğini ifade ettiği açıklamasında, “Gücünü milletinden alanlar asla milletinden kopmazlar. Birlikte Kırşehir'i paylaştığımız esnaflarımızın, hemşerilerimizin görüşleri bizler için çok değerli ve önemli.

Kırşehir'i hep birlikte daha güzele, daha iyiye hazırlayacağız. Kırşehir'i yeşil alanlarıyla, çevresiyle, doğal güzellikleriyle, mimarisiyle, estetiğiyle geleceğe taşıyacağız. İnşallah ilkelerimizden ayrılmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kırşehir'de oluşturulan birliktelik ruhunu şehrin her noktasında hissettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Kırşehir'de oluşturduğumuz birlikteliği hamdolsun şehrimizin her bir köşesinde hissediyoruz. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla birlikte şehrimizin geleceği için birlikte hareket ediyoruz. Yenilikleri takip ederek, Kırşehir'i hep birlikte daha güzele, daha iyiye hazırlayacağız. Tek düşüncemiz Kırşehir'dir hemşerilerimizdir. Projelerimizi bir bir tamamlıyor, hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Altyapı, çevre, ulaşım, spor gibi başlıklarda yatırımlarımız mevcut. Bizim tek derdimiz bu şehre hizmet etmek. Kırşehir'i yeşil alanlarıyla, çevresiyle, doğal güzellikleriyle, mimarisiyle, estetiğiyle geleceğe taşıyacağız. İnşallah ilkelerimizden ayrılmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”