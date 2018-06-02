Belediye Başkanı Bahçeci, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olmak gibi bir derdi yok. CHP’den fazla oy alayımda Kılıçdaroğlu’nu aşağı indireyim bütün derdi bu. Kılıçdaroğlu’nun bütün derdi de Muharrem İnce’den kurtulayım. 24 Haziran’da bu millet bunların hesabını sandıkta bozar. Bizim bütün derdimiz Kırşehir ve sizsiniz. Bütün derdimiz Türkiye. Memleketimizin daha iyi olması için tek yumruk olacağız"dedi.

Mahalle toplantıları ve vatandaş ziyaretleri ile Kırşehirlilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Bahçeci, "Seçimlerin hepsi bizim için önemli. Fakat bu seçimin esas önemi ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile girdiğimiz ilk seçim olmasıdır. "

Cumhurbaşkanını ayrı seçiyoruz milletvekillerini ayrı seçiyoruz. Referandum çalışmalarımızda artık daha güçlü hükümetler olacak. Bakanlık pazarlıkları bitecek, koalisyon dönemleri kapanacak, istikrarlı bir dönem açılacak.

Güçlü bir Cumhurbaşkanı seçmek zorundayız. Önümüzde seçenekler var. Recep Tayyip Erdoğan var, Muharrem İnce var, Meral Akşener var, Selahattin Demirtaş var, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu var. Bunlar demokrasinin geleneği olarak halkın huzuruna çıkacak, ben yaparım diyecek bundan daha doğal bir şey yok. Millet olarak en iyisini seçmekte biz mükellefiz, kötüyü seçmek gibi bir lüksümüz yok"diye konuştu.

"15 Temmuz’da Türkiye’nin elden alınmaya çalışıldığını unutma"

15 Temmuz darbe kalkışmasının unutulmaması gerektiğini bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "15 Temmuz’u unutmamak lazım. Çektiğimiz, atlattığımız sıkıntıları unutmamak lazım.

15 Temmuz’da bu ülke elimizden alınmak istendi. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, onun güçlü duruşu ve iradesi olmasaydı o şerefsizlerle kim mücadele edebilirdi. CHP’lisi, MHP’lisi demedi mi o gün iyi ki başımızda Recep Tayyip Erdoğan var diye. Recep Tayyip Erdoğan; bunlar silahlı terör örgütüdür, vatan hainidir, bunların inlerine gireceğiz dediğinde ne kadar da çok söylüyor bu kadar da değiller diyen ne kadar çok kişi vardı.

15 Temmuz gecesi bunların ne kadar tehlikeli terör örgütü olduğunu, Amerika’nın uşağı olduklarını, İsrail’den emir aldıklarını hep beraber görmedik mi? 15 Temmuz’u atlattık belki ama hala tehlike devam ediyor.

Ordunun içinde kripto FETÖ’cüler çıkmaya devam ediyor. Biz bugün 15 Temmuz’dan daha uyanık olmak zorundayız. Peki bu mücadeleyi 15 Temmuz’da Başbakan olacağım diyen Meral Akşener mi verecek? Yurtta Sulh, Cihanda Sulh deyip gezerken anlam verememiştik ama 15 Temmuzda ne anlama geldiğini hep beraber gördük. Muharrem İnce’mi Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olacak? Herkes elini vicdanına koysun ve 16 yıl önceki Türkiye’yi gençlere anlatsın.İnsan hafızası çabuk unutuyor ne yazık ki" ifadelerini kullandı.