Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Projelerimizi istişare ile yaptık”

Kırşehir'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, projelerini istişare ile yaptıklarını söyledi.

Pazar Yeri için pazarcılarla servisler için dolmuşçularla istişare yaptıklarını ve alt yapı sonrası gerekli düzenlemelerin de yapılacağını söyledi.

Kırşehir'de alt yapı çalışmaları sonrası yollar daraldı diye algı oluşturanlar için de açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bahçeci, “Otobüs sistemini kuruyoruz. Bu ay sonu devreye girecek sistem öncesi dolmuşçularla sayısız toplantı yaptık. Hiç vazgeçmedik. Hakkımızda ileri geri konuşanlarda oldu. Konuşmaların hepsini bir tarafa bıraktık. Doğru bir iş yapmak istiyoruz”dedi.

“Kırşehir'de alt yapı bitti yollar yapıldı”

Şehrin alt yapı sorunun çözüldüğünü ve yolların yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Alt yapı çalışmaları bitti yollar yapıldı. Doğru bir şekilde de ulaşımını sağlamamız lazım. Trafik problemi olmayan bir şehir var mı? Bizler alt yapı çalışmalarına başlamadan önce Kırşehir'de trafik problemi yok muydu? Ne iş yapılırsa yapılsın bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. ‘Yollar daraldı'algısı oluşturulmak isteniyor. Uluslar arası standart tek şerit 3.5 metre iki şerit ise 7 metre Kırşehir'de bir standart var mıydı Allah aşkına, bir yerde 6, bir yerde 7 bir yerde ise 10 metre standart yoktu.

Bizler bunların hepsini bir standart haline getirdik. Vali ve Emniyet Müdürü ile bir toplantı yapacağız. Nerelere park yapılacağı nerelere park yapılmayacağı belirlenecek.

Herkes istediği yere park etsin. Böyle bir trafiği hiçbir şehir kaldıramaz. Bu nedenle bisiklete biniyor ve sistemle toplu taşımayı da teşvik ederek bireysel araba kullanımını azaltacağız. Siyasi kimlikle şehir ayrımını çok iyi yaptık. Israrcılıkla örnek olmaya devam edeceğiz”diye konuştu.

Konuşmasında CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu'ya da takılan Belediye Başkanı Bahçeci, bisiklet kullanmayı bilmeyenler için de kurs verileceğini belirtti.