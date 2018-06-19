Pazarcıların Türkiye’de ki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Türkiye ile gelişmeleri çok yakından takip ediyorsunuz. Türkiye’ de neler yaşandığını sizlerden daha iyi bilen olmaz. 24 Haziranda sandığa daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağınızı düşünüyoruz.

24 Haziran’da o kadar önemli bir seçim için sandık başına gidiyoruz ki, hem Kırşehir’imiz için, hem Türkiye için son derece kritik bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah 24 Haziran avucunu ovuşturup Türkiye’nin ayağı bir tökezlese, Recep Tayyip Erdoğan ayağı tökezlese de bu ülkenin başına çöksek diyenlerin hüsrana uğradığı bir tarih olacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın"dedi.

Dokuz yıldır sizlere Belediye Başkanı olarak hizmet ediyorum diyen Başkan Bahçeci, "Ben çocukluğumdan beri Pazar yerine gider gelirim. Kırşehir’in 2009 yılındaki halini hepimiz çok iyi biliyoruz. Pazar yerimizin hali içler acısıydı. Yollarımız, sokaklarımız, doğrusu dürüst parkımız yoktu. Kervansaray dağına çöp atıyorduk.

Rüzgâr estiği zaman tüm şehir toz oluyordu. Yangın çıktığında isi, pisi şehrimize geliyordu. Kılıçözü deresine bütün şehrin kanalizasyonu akıyordu. Sokak hayvanlarından şehirde adım atacak yer yoktu.

Kırşehir umudu kalmamış bir şehirdi. Ankara-Kayseri yolunda pislikten geçilmezdi. Oradan geçenler bu ne biçim şehir derlerdi. Bugün elhamdülillah Pazar yerimizle, terminalimizle, yollarımızla, kent meydanıyla, ahi evran külliyesi ile Kırşehir baştan aşağı tekrar inşa edildi"diye konuştu