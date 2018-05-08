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08 Mayıs 2018 12:55

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Tek derdimiz Kırşehir’e hizmet etmek"

Kırşehir’de alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, proje ve hizmetlerin her aşamasında Kırşehirlilerin fikirlerini aldığını ve belediye olarak tek dertlerinin Kırşehir’e hizmet etmek olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,

08 Mayıs 2018 12:55


Belediye ekiplerinin gece-gündüz Kırşehir’e hizmet etmek odaklı çalıştığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Vatandaşlarımızın derdine derman olup, isteklerini en kısa sürede yerine getirmek için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz.


Çok şükür bugüne kadar çözülemez denilen birçok sorunu çözdük. Kırşehir’imiz kazanmaya devam edecek. Şehrimizin tüm mahallelerinin neye ihtiyaç varsa o sorunu çözmek için ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz.


Çünkü bizim bu makamlara gelirken tek derdimiz vardı, o da halkımıza hizmet. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Hedefimiz, görev süremiz boyunca birçok önemli projeyi hayata geçirmek. Şehrimizin temel sorunlarından olan altyapıyı baştan sona yeniledik. Daha sonra asfalt dökmedik ve kilit parke yapmadık sokak bırakmadık. Şimdide şehir merkezinde genel bir yol ve kaldırım yenileme çalışması yaptık. Bu temel projelerin yanında, Ayrıca yapımı devam eden projelerin de tamamlanmasıyla şehrimiz bambaşka bir yapıya kavuşacak"dedi.


Kırşehir’in yaşanılabilir bir kent olması adına çalışmaların yapıldığını bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Mahallelerimiz ve şehrimizin her bölgesine halkımızla beraberce hizmet etmeye çalışıyor, şehrimizin daha yaşanılabilir bir şehir olmasını hedefliyoruz. Hizmetlerimizi halkımızın isteği doğrultuda oluşturuyoruz.


Proje ve hizmetlerimizin her aşamasında hemşerilerimizin fikirlerini alıyoruz. Bu güzel birlikteliğin her zaman korunması gerekiyor. İlişkilerimizi bu şekilde devam ettirdiğimiz takdirde çok daha nitelikli hizmetleri hayata geçireceğiz. Biz her zaman hemşerilerimizin yanınıdayız, yakınınızdayız. Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmektir.


Kırşehir’imizin güzelliği gün geçtikçe artıyor


Altyapısını tamamladığımız bölgelerde başladığımız üst yapı çalışmalarımızın da sonuna geliyoruz. Kırşehir’in güzelliğine güzellik katmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"




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