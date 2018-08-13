Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den 17. Yıl kutlama mesajı

Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkemiz üzerinde oynanan her türlü kirli oyuna karşı, AK Parti’nin Türkiye’de demokrasi anlayışını güçlendirdiğini söyledi.

Başkan Bahçeci, AK Parti’nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001’in Türk siyasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan ve kısa süre içinde halkımızın gönlünde taht kurmayı başaran AK Parti, halktan aldığı güçle, girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkmayı bilmiştir” dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde, her alanda yapılan reformlarla Türkiye’nin kaderinin değiştiğini, milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetlerin kaldırıldığını kaydeden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “2023-2053-2071 hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin üzerinde, dış güçler ve onların yerli uzantıları tarafından her türlü kirli oyun oynanmasına rağmen, AK Parti Türkiye’nin demokrasi anlayışını güçlendirmiştir. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, milletin demokrasi aşkıyla, milli iradeye sahip çıkmasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve inançlı duruşuyla, hükümetimizin etkin müdahalesi ile geri püskürtülmüştür olaylarda halkımızın, görüş ayrılığına düşmeden, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi mitinglerine katılması, ülkemizde birlik ve beraberlik duygularının hangi seviyede olduğunu net bir şekilde göstermektedir” ifadesini kullandı.

Millete hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Bahçeci, “Milletimizin ümit bağladığı AK Parti’nin mensupları olarak, yılmadan, usanmadan ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için var gücümüzü ortaya koyacağız. Bu vesileyle partimizin kuruluşunun 17. Yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bugüne kadar partimizin her kademesinde görev almış ve halen görevlerini yürüten teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.