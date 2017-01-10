Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den basın duyarlılığına teşekkür

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Çalışan gazeteciler günü nedeni ile bir araya geldiği gazetecilere çalışmalarında gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

Belediye işletmesi Ağalar Konağında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gazetecilerin zor bir dönemde önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Şehrin aslında bütün mekanizmalarının çalışması son derece önemli o açıdan basında hem bizlerin yaptıklarımız açısından, hem şehirde olan bitenleri vatandaşa ulaştırılması açısından, hem de, kültürel alanda da sanatsal alanda da yazılarla, haberlerle paylaşılan köşe yazıları ile önemli bir görevi ifa ediyor.

Çok şükür uyum içerisindeyiz. Bizde Belediye olarak basınımızdaki bütün kurumlarla, ilişkimizin düzenli bir şekilde ama doğru bir şekilde kurmaya özen gösteriyoruz. Burada sizlerin katkısı da son derece büyük. Sonuçta şehir hepimizin şehri, hepimiz bu şehir de yaşıyoruz.”dedi.

Şehrin güzelliğinin insani ilişkilerle arttığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Bu şehrin güzelleşmesi, bu şehrin güzel şeylerin olması hepimizin elinde. Sadece şehrin güzelliği yapılan binalarla, yollarla, parklarla sınırlamamak lazım.

Şehrin güzelliği aynı zamanda manevi güzelliği, insani güzelliği, karşılıklı ilişkiler nezaket bunlarda şehrin güzelliğinin bir parçasıdır. Bana göre binadır, yoldur, parktır bunlar kadar şehrin güzelliğinden, insanların güzelliği son derece daha önemli olduğuna inanıyorum.

İnsan güzel olmazsa, şehir ne kadar güzel olursa olsun bir kıymeti yok. İnsanlar güzel ise şehrin güzelliğine de yansıyor. Şehrin güzelliğine de insanların güzelliğine yansıyor. Bir biri içine girmiş iki kavram. Hep söylüyorum İnsanlar Şehirleri İmar ederler sonrada şehirlerde insanları imar ederler.

Bu çok önemli sözdür. Birliğe, bütünlüğe, iki kavram bu konuda yapacağımız birlikte yapacağımız çok işimiz var. Türkiye zor günlerden geçiyor. Kırşehir’de zor günlerden geçiyor. Özellikle alt yapı çalışmalarımız 2016 Haziran ayında başladığımız çalışmalar bu ay sonunda bitiyor.

Hemen hemen bir çoğunluğu bitti. Hemen hızlı bir şekilde asfalt çalışması başlatmadık, kış mevsiminden dolayı üzerinden bir kış geçmesini istedik çünkü sağlıklı olabilmesi için yapılan asfaltın kazılar yapıldığı için bir çok alanda buraların oturması , yağış alması,zeminin yerleşmesi açısından da 2-3 ay bu şekilde kullanılması son derece sıhhatli. Bu bizim için avantaj ve havaların bugünlerde sıcak olduğundan çamur oluyor. Biraz idare edeceğiz.”diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan terör olayları nedeni ile birliktelik mesajı veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet , yaralı olan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah milletimize de sabır versin. Dünya da bizim kadar terör belasıyla uğraşan hiçbir ülke yok PKK’sı DEAŞ’ı otomatiğe bağlamış gibi bir hafta biri, bir hafta biri sırayla aynı yerden besleniyorlar , aynı yerden talimat alıyorlar, aynı yere hizmet ediyorlar terör örgütü bir maşa parayı kim verir se ona hizmet ediyorlar.

Silahı kim verirse ondan emir alıyorlar. Batı bunlara silah vermese bunlar ne ile saldıracaklar. Bu silahları kimden alıyorlar, bu silahları kim üretiyor. Dünya da üretilen silahların yüzde 80’i şuanda Irak’ta , Suriye’de o bölgede kullanılıyor.O bölgede bir tane silah fabrikası ve mühimmat üreten bir tane tesis yok.Nereden geliyor bu silah , bedava verirler mi vermezler. Adamlar hep silah satıp para kazanıyorlar. Hem de geleceğe dönük politikaları o bölgede terör örgütleri eliyle uygulatıyorlar. Hem de Müslümanları bir birine kırdırıyorlar. “ifadelerini kullandı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.