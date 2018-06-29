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29 Haziran 2018 13:38

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den gençlere: "Heyecan ve umutlarınızı paylaşıyorum"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 30-Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurumları sınavlarına girecek öğrencilerin heyecan ve umutlarını paylaştığını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den gençlere:

29 Haziran 2018 13:38


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yazılı yapılan açıklamada, "Yüksek Öğretim Kurumları sınavında gençler ve ailelerin heyecanını ve umutlarını paylaşıyorum. Bilmelisiniz ki; sınav öncesi ve sınav esnasında en önemli stratejiniz, her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak, kendinizden emin, olumlu bir bakış açısıyla, motivasyonunuzu yüksek tutmak, ayrıca ruh ve beden sağlığınız ile aile saadetinizin her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmamak olmalıdır. Sınav sonucu ne olursa olsun gençlerin yanında olmamız gerekli ve onlara moral verilmesi gerekmekte gençlerin yanında olmak onların stresini azaltacağı gibi sınav sonucuna da olumlu etki gösterecektir. Sınav sonrasında da bugün olduğu gibi çocuklarınızdan sevginizi, desteğinizi esirgemeyiniz. Onlar sizin evladınız, gözbebeğiniz, canınızdan bir can. Sınavlar gelir geçer, ama anne-baba-çocuk ilişkisi hep devam eder” denildi.




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