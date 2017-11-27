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27 Kasım 2017 15:39

Belediye çocuk korosu yarın sahne alacak

Kırşehir Belediyesi çocuk korosu yarın Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde sahne alacak.

Belediye çocuk korosu yarın sahne alacak

27 Kasım 2017 15:39


Çocukların eğitiminin yanında sosyal anlamda da gelişimine ve eğitimine katkı sağlamak için kurulan çocuk korosu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kurduğumuz çocuk korosu ile çocuklarımızın müzik alanında çalışmalar yapmasını planladık. Bu yıl çocuk korusu konseri açılışını yaptığımız Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılacak”dedi.


Çocuk korosu konserine Kırşehirlileri davet eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Her zaman dediğimiz bir şey var. Bir insan mutlaka hem bir sanat alanında hem de bir spor alanında kendini geliştirmeli. Biz de Belediye olarak hem çocuklarımızın hem de diğer vatandaşlarımızın kendilerini bir sanat ve spor alanında geliştirmeleri için imkânlar tanıyoruz. Açtığımız tenis kortları ile spor alanında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezinde devam eden çeşitli alanlardaki kurslarla her yaştan vatandaşın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu


Belediye tarafından kurulan çocuk korosunda çocuklar, uzman ekipler tarafından ders alıyor.




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