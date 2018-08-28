Belediye kış mevsiminde zorluk çıkaran yolları bakımdan geçirildi

Kervansaray Mahallesi Mehtap Tepesi yolu ile Şehit Behçet Dinç Caddesinin alt ve üst yapısını yeniden yapıldı. Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kırsal mahallelerdeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralısız sürdürüyor.

Kırşehirlilerin, kullanışlı yollarda seyahat etmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci “Ekiplerimiz kırsal mahallelerdeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu amaçla Kervansaray Mahallesi Mehtap Tepesi Yolu Şehit Behçet Dinç Caddesinin asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Bu yolumuz daha önceden bozuktu. Kışın yağan yağışlarda vatandaşlarımız zorlanıyordu. Bu da vatandaşlarımıza kışın zor anlar yaşatıyordu. Bu sorunu çözdük. Kervansaray Mahallemizdeki vatandaşlarımız artık bu yolu gönül rahatlığı içinde kullanabilirler"dedi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı yolların yaya ve araç trafiğine açıldığını aktaran Belediye Başkanı Bahçeci, "Vatandaşlarımızın da çok sık kullandığı yollarımızı yaptığımız çalışmalar sonucu yaya ve araç trafiğine açtık. Halkımızın konforu ve rahatı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiriyoruz. Kırşehir’in her yerinde ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Çalışmaya da devam edecekler. Benim için önemli olan vatandaşlarımızın rahatı belediye ekiplerimiz ayrıca, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İlimizde belediyemiz tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, asfalt ve kilit parke yolların bozulan kısımlarının onarılması; stabilize yolların bozulan kısımlarının onarılması, genişletilmesi çalışmaları yürütülmekte" diye konuştu.