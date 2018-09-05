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05 Eylül 2018 08:40

Belediye, Medrese Mahallesinde ki parkı 30 Ağustos ilkokuluna tahsis etti

Kırşehir Belediyesi, Medrese Mahallesinde yer alan Albay Selehaddin Saygı parkını 30 Ağustos Zafer İlkokuluna tahsis etti.

Belediye, Medrese Mahallesinde ki parkı 30 Ağustos ilkokuluna tahsis etti

05 Eylül 2018 08:40


Okul inşaat alanının derslik sayısında yapılan artıştan dolayı öğrencilerin oyun ve toplanma alanının yetersiz kalması nedeni ile okulun yanında bulunan bin 800 metre kare park olarak kullanılan alan okulla birleştirerek öğrencilerin oyun ve toplanma alanı olarak belediye tarafından okula tahsis edildi.



Okulun bahçe problemini çözmek için inceleme yapıldığını ve alanın okula tahsis edilmesi kararını verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, öğrencilerin oyun ve toplanma sahası olarak park alanını kullanacaklarını belirtti.



Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, " Maalesef öğrencilerin oyun ve toplanma alanı hesap edilmeden yapılan yeni 30 Ağustos Zafer İlkokulunun bahçe problemini çözmek için ilgili arkadaşlarla yerinde inceleme yaptık. Belediye olarak Kurmay Albay Selahaddin Saygı parkını 30 Ağustos İlkokuluna tahsis edeceğiz"dedi.




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