Belediye okullarda dezenfekte çalışmaları yapıyor

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama ile özellikle kış aylarında oluşan bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakterilerden oluşan hastalıkların, toplu yaşanılan mekanlarda kendini gösterdiğini dikkati çeken Başkan Bahçeci, “Gelecek nesillerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Kırşehir Belediyesi olarak okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile yapılan uygulama ile öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitime devam etmelerine katkı sağlıyoruz. Kırşehir'deki tüm okullarımızda ve öğrenci servislerinde bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.