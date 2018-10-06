Belediye sporcuları Bursa turnuvasından madalya ile döndü

Kırşehir Belediyesi tenisçileri Bursa'da yapılan tenis müsabakalarında derece alarak şehre döndü.

Bursa 'da düzenlenen 12 yaş tenis müsabakasında Kırşehir Belediyesi tenisçileri yaptıkları müsabakalarda derece girerek madalya aldı. Bursa Yeşil Rotary kulübünde düzenlenen turnuvada 12 yaş tenis müsabakasında Kırşehir Belediyesi sporcularından Musa Dadalı 1. olarak altın madalya, Atilla Berke Yılmaz 2. olarak gümüş madalya, Kayra Bartu Tekdoğan, Ela naz Kızılırmak, Mehmet Kocamış 3. olarak bronz madalya aldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, belediye sporcularının başarılarının her branşta artacağını söyledi. Millet olarak geleceğe güvenle bakabilmenin yollarından bir tanesinin sporla beslenen çocuklardan geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Millet olarak geleceğe umutla bakabilmenin tek yolu çocuklarını ve gençlerini doğru yetiştirmekten geçer. Kırşehir Belediyesi olarak bu anlamda çocuklarımızın ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına onları spora teşvik ediyoruz. Tenis branşı da çocuklarımızın karakterinin oluşmasında, öz güven kazanılmasında ve ani karar verebilme yeteneklerinin artmasında nicelikle ve nitelikli bir spordur. Tenis sporunu yapan çocuklarımızın aileleri de bu konuda çok şanslılar. Kırşehir'de böyle zeminler olması ve sizlerin çocuklarınızı spora yönlendirmeniz ve onları takip etmeniz çok önemli” dedi.