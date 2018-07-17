Belediye yaz kurslarına ilgi artıyor

Kursiyerler yaz dönemi için kurs merkezlerinde 17 branşta 33 farklı kursta eğitim alıyor.549 kişinin faydalandığı kurslar Ağustos ayı sonunda sona erecek.

Gençler ve ev kadınlarının açılan kurslardan daha fazla faydalanmasının kişisel gelişim programları kapsamında etkili olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açılan kurs merkezlerinin Kırşehirliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Belediye Bahçeci, konuşmasında, "Aile Yaşam Merkezimiz, Gençlik Merkezimiz ve mahalle konaklarında faaliyet gösteren kurs, seminer ve kulüpler yoğun ilgi topluyor. Bizlerde yaz döneminde de bu kurs ve etkinlikleri devam ettirerek gençlerimizin ve çocuklarımızın boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçladık.

Mahallelerimizde açtığımız konaklarımız da o mahallede ikamet eden bayanlarımızın ve yazın tatile giren öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Mahalle konaklarına her geçen gün ilginin artması bizleri mutlu ediyor. Kurslarımıza katılanlar hem yeni beceriler elde ediyor hem de kişisel-sosyal anlamda gelişim kaydediyorlar.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışan Belediyemiz gençlerimizin, çocuklarımızın ve hanımlarımızın sosyal, eğitsel, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de etkinliklere devam edecek. Toplumun her kesimini ücretsiz olan bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Yaz döneminde ise açtığımız kurslarla çocuklarımız ve yetişkinlerimizin hem yaz dönemlerini iyi değerlendirmeleri hem de beceri geliştirmelerini amaçlıyoruz" dedi.