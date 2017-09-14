Belediye yol çizgi makinesi aldı

Belediye bünyesine katılan yol çizgi makinasının yapılacak çalışmalara hız kazandircağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son teknolojinin yol çizme makinası ile belediye bünyesinde kullanılacağını söyledi.

Belediye envanterine daima teknolojinin son kullanıldığı ürünlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’de en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını, bu nedenle de Belediye olarak azim ve şevkle ilerlediklerini belirtti.

Kırşehir’de konforlu, güvenli ulaşımı sağlamak için üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bahçeci, “Yolları dayanıklı ve uzun ömürlü yapmak ne kadar önemli ise araç ve yaya trafiğinin düzgün ve iyi görünümlü çizgilere kavuşması da o kadar önemlidir. Asfalt atmanın yanı sıra yoldaki diğer detaylarda bizim görevlerimizdendir.

Tüm çalışmaları profesyonel bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar modern araç gereçleri belediye bünyesine kazandırmaya çalışıyoruz.

Yeni aldığımız yol çizgi makinesi son teknoloji ile donatılmış ve çift komponentli çalışma özelliğine sahiptir. Ayrıca boya yol çizgi makinesi ile yol boyama süresini kısaltmamızın yanı sıra atılan boyanın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını da sağlamış olacağız”dedi