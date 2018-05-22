Belediye’den 2 bin kişiye aynı anda iftar

Kimsesizler, yolda kalmışlar, şehre misafir gelenlere iftar imkanı sunulan iftar çadırı alanında Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’de vatandaşla birlikte iftar yaptı.

İftar alanında konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, ramazan ayı boyunca iftar verileceğini ve Belediye tarafından başlatılan hayra ortak olmak isteyen hayırseverlerin de belediyeye başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Her sene belediyemiz bünyesinde organize edilen iftar çadırı ile yolda kalanlara, misafirlere, kimsesizlere ve yoksullara iftar etme imkânı sağlamaya çalışıyoruz.

Çok şükür bu sene de ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadan iftar çadırını hizmet verecek aşamaya getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada bize gerek maddi ve gerekse manevi desteklerini esirgemeyecek destekte bulunacak bütün hayırseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"dedi.