Belediye'den öğretmenler gününe özel bisiklet teşviki

Yerli marka Salcano ile yapılan protokol gereği, öğretmenler gününe özel indirim ve taksitlendirme yapılacak.

Bisiklet kullanımını özendirmek ve arttırmak amacıyla yapılan protokol hakında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Salcona

Bisiklet ve Kırşehir Belediyesi arasında öğretmenlerimize yüzde 10 indirimli ve 9 taksitle bisiklet satışı için bir görüşme yaptık. Bilindiği üzere Salcano yerli bir marka.

Yönetim Kurulu üyesi Bayram Akgül Bey sağ olsunlar bizi kırmadılar Kırşehir'e kadar geldiler. Bisiklet almak isteyen öğretmenlerimize bir katkıda bulunmak, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak, hem de bisiklet kullanımını özendirmek istedik. Öğretmenlerimiz Kırşehir merkezde bulunan Salcano bayiinden bisikletlerini indirimli ve taksitli alabilirler”dedi.

Öğretmenlerin kutlu bir vazifeyi ifa ettiklerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yetiştirdiği genç nesiller ile geleceğe ışık tutan öğretmenlerimize katkı bulunarak bu kampanya da bize yardımcı olan Salcano Bisiklet firmasına da teşekkür ederiz”diye konuştu.