Belediyenin iftarında vatandaşlar kaynaşma imkanı buluyor

Düzenlenen mahalle iftarları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, asıl hedefin hep bir arada olarak mahalleliyi tanımak ve iletişimi mahalleli arasında arttırmak olduğunu söyledi.

Ramazan Ayının bereket ve huzur olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Ramazan bereket, huzur, birlik, beraberlik bu açıdan da ramazan bereketini hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Allah, ağız tadı ile ramazan bayramına hepimizi ulaştırsın diye dua ediyoruz.”dedi.

Kırşehir’de yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasında şunları kaydetti:

“Nasuhdede Mahallesi Belediye hizmetleri açısından şuana kadar bütün hizmetleri almış bir bölgemiz. Nasuhdede Mahallesinde bulunan Nursultan Nazarbey caddesinde çalışmalarımıza geçiyoruz. Sert zemin çalışmamız oralarda devam edecek.

Bozbağ caddesi ve ana ishale hattımızın geçtiği yolu da, Meytaş’a kadar olan kısmı ana ishale hattı çalışması bittikten sonra komple sıcak asfalt atacağız. Kırşehir sekiz yıldır dönüşümü yaşıyor. Mahallelere sekiz yıl önce doğru dürüst girmek mümkün değildi.

Nasuhdede Mahallesi Kırşehir’in en güzel mahallelerinden bir tanesi oldu. Kent Parkla birlikte Nasuhdede Mahallesi cazibe merkezi haline geldi. Kent Park, Kırşehir’in prestiji ve gururu oldu. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Ana caddelerimizdeki asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belediye kavşağını bitirdik. Hafta başından itibaren Kütüphane kavşağına kadar olan kısmı bitirip, bayramdan önce burayı da hizmete açacağız.

Biraz toz ve çamur oldu. Trafik sıkıştı ama Kırşehir’e yapılacak en büyük hizmeti yaptık. Kırşehir otuz yıldır asbest borulardan su içiyordu. Bize kızıyorlar yollar niye toz oluyor? Kırşehir, otuz yıldır asbest borulardan su içti biz otuz yıl daha içsin deseydik sorun var mıydı? Çalışırsanız yolu da kapatırsınız, yolu da bozmanız gerekiyor tozda olması gerekiyor.

Kent Park yapılırken az toz çekilmedi. Kamyon, kamyon hafriyatlar geldi gitti ama bitince her şey değerlendi. Her şeyden önce insan değerlendi. Bazı hizmetlerde bir takım sıkıntılar çekebiliyoruz neticesinde Allah’ın izni ile Kırşehir adından söz ettirilen Anadolu da örnek gösterilen bir şehir haline geldi gelmeye de devam edecek.

Kırşehir’lilerden tek isteğimiz biraz sabır ve bir de dua. Allah, birlik beraberlik ve huzurumuzu bozmasın. Allah nice huzur içinde ramazanlara ulaştırsın.”