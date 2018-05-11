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11 Mayıs 2018 12:52

Bir günlük engelli askerlerin duygulandıran yemin töreni

Kırşehir’de 32 engelli yurttaş Askeri gazinoda düzenlenen törenle yemin ederek bir günlük asker oldu.

Bir günlük engelli askerlerin duygulandıran yemin töreni

11 Mayıs 2018 12:52


Askeri Gazinoda düzenlenen yemin törenine Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen daire müdürleri, jandarma teşkilatı mensupları ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.


Törende konuşan Vali Vekili Adnan Kayık, “Engelli evlatlarımızın hepsi 1 günlüğüne de olsa çakı gibi asker oldular. Asıl engel kafadadır, kafalardaki engelleri ortadan kaldırırsak her şey daha güzel olur. Asker olan engelli vatandaşlarımızın hepsinin yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi var. Engelli çocuklarımızı sabırla büyüten ve asker ocağına getiren ailelerine minnettarız” dedi.


İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen ise konuşmasında, 1 günlük askeri eğitim alan 32 engelli vatandaşın, askerlik görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.


Yemin töreni, Vali Vekili Adnan Kayık ve beraberindeki protokolün bir günlük asker olan engelli vatandaşlara teskerelerini vermesi ile sona erdi.




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