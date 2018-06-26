Bin 520 metrekare alana 400 kişi kapasiteli olarak yapılan cami inşaatı yapımı hızla yükseliyor.

Olova şehir merkezinde ’Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami’ temeli 3 Kasım 2017 tarihinde atıldı. Olova kent merkezinde cami olmayan şehir olarak biliniyor.

Yapımı devam eden ve Kırşehir Belediyesinin de kardeş şehir olduğu olduğu Olova şehrinde bulunan cami inşaatı hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, cami inşaatının hızla yükseldiğini ve bölgede ezan sesi duyulacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, "Bosnalı kardeşlerimizin inancı Ahi Evran Caminin minarelerinden yükselen ezanlara karışacak. Bir zamanlar yıkılan binlerce camiden ezan sesi duyulmasa da bu topraklarda ezanlar susmayacak"dedi.