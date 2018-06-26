Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 15:01

Bosna Hersek’in Olova Şehrinde Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami’nin inşaatı devam ediyor

Kırşehir Belediyesinin kardeş şehir olduğu Bosna-Hersek’in Olova şehrine yapılan ’Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami’ inşaatı devam ediyor.

Bosna Hersek’in Olova Şehrinde Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami’nin inşaatı devam ediyor

26 Haziran 2018 15:01


Bin 520 metrekare alana 400 kişi kapasiteli olarak yapılan cami inşaatı yapımı hızla yükseliyor.



Olova şehir merkezinde ’Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami’ temeli 3 Kasım 2017 tarihinde atıldı. Olova kent merkezinde cami olmayan şehir olarak biliniyor.


Yapımı devam eden ve Kırşehir Belediyesinin de kardeş şehir olduğu olduğu Olova şehrinde bulunan cami inşaatı hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, cami inşaatının hızla yükseldiğini ve bölgede ezan sesi duyulacağını söyledi.



Belediye Başkanı Bahçeci, "Bosnalı kardeşlerimizin inancı Ahi Evran Caminin minarelerinden yükselen ezanlara karışacak. Bir zamanlar yıkılan binlerce camiden ezan sesi duyulmasa da bu topraklarda ezanlar susmayacak"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç