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23 Ağustos 2018 15:51

Bozkırın plajında kart postallık fotoğraflar

Kırşehir’de gezinti yapmak isteyen ve plaj manzarası görmek isteyenlerin uğrak yeri olan Savcılı Büyükoba Köyünde çekilen gün batımı fotoğrafları hayran bırakıyor.

Bozkırın plajında kart postallık fotoğraflar

23 Ağustos 2018 15:51


Kızıllaşan gün batımının fotoğrafları baraj gölü üzerine düşerken bölgede yaşayan vatandaşlar gün batımı ile fotoğraf çektiriyor. Aylık 70 ile 80 bin vatandaşa hizmet veren Savcılı plajı, Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta olmakla birlikte özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman’a bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz’i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip. Plajda çevre düzenlemeleri devam ederken göl kıyısına gelenler çektikleri fotoğraflarla kartpostallık manzaralar oluşumuna neden oluyor.




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