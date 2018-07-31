Festivalin 3 Ağustos’ta yapılacak açılışına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, bürokratlar yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatçı katılacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3-4-5 Ağustos’ta arasında 2’nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali düzenlenecek.

3 gün sürecek festivalde konserler, Cacabey meydanında, panel ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde 3-4-5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Festivalde Türk Klasik Müziği dalında ulusal sanatçılardan Ferhat Göçer, 3 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da; Arabesk Sanatçısı Kibariye 4 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da; Türk Halk müziği sanatçısı Zara, 5 Ağustos Pazar günü saat 19.30’da sahne alacak.

Festival kapsamındaki konserlerin yapılacağı Cacabey Meydanı’nda 3 gün süre ile yalnızca Kırşehir’den esnafların katılacağı satış birimleri oluşturulacak. Kırşehir’i Abdallık geleneğinin merkezi olarak tanımlayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuyla ilgili açıklamasında, “Şehrimizin tanıtımı açısından da şehrimizi tanıtmak açısından da bu son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın öncülüğünde böyle bir festival başladı. Kendisi Türk halk müziğine gönül vermiş bir insan. Aynı zamanda çok önemli Neşet Ertaş hayranıdır. Birinci ölüm yıl dönümünde de Neşet Ustamızı yine İbrahim Kalın Bey’le, onun desteğiyle bir anma programı yapmıştık. Şimdi bu festivali daha da kurumsallaştıracağız. Her yıl bir tık daha ileriye taşıyarak inşallah Neşet Ertaş’ın ismini de, abdallık geleneğini de, Türk halk müziğini de en iyi şekilde geleceğe aktarmak; amacımız ve gayemiz bu. Tüm Türkiye’den herkesi, Türk halk müziği severleri, Neşet Ertaş severleri Kırşehir’e davet ediyoruz. 3 gün boyunca Kırşehir’de müzik yaşanacak. İnşallah İbrahim Bey kendisi de gelecek. Cuma günü ilk açılış programında hatta kendisi inşallah sürpriz olacak ama kısa bir sahne alacak” diye konuştu.