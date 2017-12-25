Cacabey Otoparkı yeni görünümü çalışmaları tamamlandı

Cacabey otoparkını yeni görünümüne kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, restore edilen otoparkın güvenlik sistemlerinin tam olarak hayata geçtiğini ve Kırşehirlilerin otomobillerini gönül rahatlığı ile bırakabilecekleri bir alan oluşturulduğunu söyledi. Belediye Başkanı Bahçeci, alanın 7/24 kamera kaydı ile izlendiğini şöyle anlattı:

“Vatandaşlarımızın araçlarını rahat ve huzurlu bir şekilde otoparka bırakabilirler. Cacabey otogarına gelen tüm misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için 7/24 çalışma sistemi ile işletilmektedir. Cacabey Otoparkı en dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak artı bir değer kattı. Böylelikle kapalı otopark tozdan ve kirden arınmış, duvar kolonları çizgiler işaretler de beraberinde uygulanarak şık ve dekoratif bir görünüme kavuştu. Otoparkımız inşallah bölgedeki yoğunluğu azaltacak, otopark ihtiyacını giderecektir. Cacabey Otoparkında araç ve yaya giriş, çıkışları 24 saat kesintisiz kamera sistemi ile izlenmektedir. Otoparkımızda abonelik sistemi uygulanmaktadır. Biz bu makamlarda bir gün daha fazla kalmak için değil görev süremizde Kırşehir’imize bir eser daha fazla bırakabilmek için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz Otoparkımız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”