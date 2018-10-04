Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya: “Bir kursa gidip bir sertifika sahibi olabilirsiniz ama Milli İstihdam seferberliği ile nitelik kazanırsınız”

İş Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan ve işverenin nitelikli iş gücünü karşılamak üzere başlatılan Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) le Kırşehir'de istihdam garantili ‘Öz Bakıma Destek Eleman' kursu açılıyor.

Açılacak kurs ile istihdam açığının kapatılacağını da bildiren Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ülgen Kaya, “Bir kursa giderek sadece sertifika sahibi olabilirsiniz. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli İstihdam seferberliği kapsamında yürütülen projemiz MEGİP ile sertifika sahibi olacağınız alanla alakalı nitelik kazanmak üzere işyerinde birebir eğitim görürsünüz.

Teorik eğitim alarak bilgilerinizi geliştirirken aynı zamanda pratik eğitim alarak mesleğin uygulamasının nasıl olduğunu öğrenirsiniz. Bu sayede alanınızla alakalı yetkinlik kazanarak işgücü piyasasında tutunabilirsiniz. MEGİP projemizin bir artısı da kursumuz tamamlandıktan sonra eğitim gördüğünüz işyerinde işe girerek iş aramak zorunda kalmamanızdır“dedi.