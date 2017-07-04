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04 Temmuz 2017 10:19

Camii hırsızlarının suç dosyası kabarık çıktı

Kırşehir’de evvelki gün camilere hırsızlık şüphesi ile giren şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı.

Camii hırsızlarının suç dosyası kabarık çıktı

04 Temmuz 2017 10:19


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Birimlerinin yaptığı teknik takip ve görüntü takibi sonrası kaçtıkları Nevşehir’de yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarının fazlalığı dikkat çekerken şüphelilerin Çanakkale Çocuk Esirgeme yurdundan kaçtıkları bildirildi.


Kırşehir’de Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey, Eski Sanayi Camii ve Mevlana camiine hırsızlık amacı ile giren R.F.G., ve H.M., polisin yaptığı görüntü takibi sonrasında Nevşehir polisi ile yapılan ortak çalışma sonrasında yakalandı.


Şüpheli hırsızlık suçlusu R.F.G.,’nin 115 H.M.,’nin ise 145 suç kaydının olduğu ortaya çıkarken şüphelilerin hedeflerinde camilerde bulunan yardım kutularını gasp ettiği öğrenildi.




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