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22 Kasım 2017 15:39

Çarptığı köpeği tedaviye götürdü

Kırşehir’in İnanç Köyü kırsalında çarptığı köpeği tedaviye götüren Belediye görevlisine köpeğin sahipleri duyarlı davranışları için teşekküre gitti.

Çarptığı köpeği tedaviye götürdü

22 Kasım 2017 15:39


İnanç Köyünde mandıra işi yapan Hamza Ünsal ve Yaşar Ünsal kardeşlerin mandırada bulundurduğu köpeğe çarpan ve çarptıktan sonra da tedaviye götüren Belediye görevlisi Murat Şahin’e Ünsal kardeşler gösterdiği duyarlı davranışı için Belediyeye giderek teşekkür etti.


Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Halil Çalışır’ın yanına giderek yaşadıkları durumu anlatan Ünsal kardeşler, belediye görevlisine ulaşmak için destek istedi.


Belediye bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören köpeğin durumu hakkında bilgi alan Çalışır, Ünsal kardeşlerin belediye görevlisi ile görüşmesini de sağladı.


Köpeğe çarptıktan sonra tedaviye götüren Murat Şahin ise köpeğe isteyerek çarpmadığını çarpar çarpmaz da durarak vakit kaybetmeden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine getirerek köpeğin tedavisini yaptırdığını belirtti.




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