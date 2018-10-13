Ceviz festivalinde meydana gelen bıçaklı saldırıda tutuklu sayısı 2'ye çıktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde 27.'si kutlanan Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinin bitiminde iki gurup arasında meydana gelen bıçaklı saldırı olayında tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

3 kişinin bıçaklı saldırı sonrası yaralandığı Kaman ilçesi Cumhuriyet Meydanında dört gün önce meydana gelen olayda İ.D., M. E., T.E., ve Y.E., arasında tartışma çıkmış çıkan tartışmada iddiaya göre İ.D., yanında bulundurduğu bıçak ile M.E., T.E., Y.E.,'yi bıçaklayarak kaçmıştı.

Polis tarafından yakalanan İ.D., verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmıştı.

Emniyet birimlerinin olay üzerine yaptığı çalışmalar sonrasında bıçaklama olayına karıştığı ileri sürülen M.D.'de ilçe Emniyetinde ki ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.