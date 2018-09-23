Cevizin anavatının da hasat başladı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen, ince kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen cevizin hasadına başlandı.

İlçede 15 Eylül'de başlayan hasadın yaklaşık bir ay sürmesi beklenirken, yeni mahsul yaş ceviz ortalama 20-30 lira, kuru ceviz ise 35-40 liradan satılıyor.

Kaman Cevizciler Derneği Başkanı Deniz İkizoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada ceviz hasadının yaş cevizin 20-30 lira kuru ceviz ise 35-40 lira arası satıldığını belirtti.

İkizoğlu açıklamasında, ” Dünyaca ünlü Kaman Cevizinin kalite standartlarının daha yükseğe çıkarılması için gayre gösteriyoruz. Cevizlerimiz çatlamaya başladığı zaman hasat döneminde traktör arkası ekipmanlar ile sallayarak çırpıyoruz. Zamanında çırpılan içi kararmamış cevizleri yıkama soyma makinelerinde yarı gölgede 6-7 gün kurutuyoruz. Daha sonra tezgahlara getiriyoruz” diye konuştu.

Başkan İkizoğlu, kaliteyi artırabilmek için ince kabuk içi beyaz olması ve elle kırılır olması gerektiğini Kaman cevizinin özelliği ağızda acı bir tat bırakmaması yağlı olması aroma ve lezzeti Kaman cevizini diğer yörelerden ayırdığını belirtti.

Ceviz satıcısı Alper Ata yeni mahsul Kaman cevizini tezgahlara getirdiklerini anlattı.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül ise İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin dönümlük ceviz bahçesinin ortalama 10 bin dönümünden yetiştirici ürün alınmakta olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllara oranla rekoltenin yüksek düzeyde olması bekleniyor.