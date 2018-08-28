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28 Ağustos 2018 12:15

Cevizin harman olduğu yerde Antep fıstığı yetiştirdi

Kırşehir’in cevizleriyle ünlü Kaman ilçesinde bir emekli vatandaş, ceviz yetiştirmek varken kolayı seçmedi ve inatla 14 yıl bekleyerek Antep fıstığı yetiştirmeyi başardı.

Cevizin harman olduğu yerde Antep fıstığı yetiştirdi

28 Ağustos 2018 12:15


Cevizleriyle ünlü Kaman ilçesinde yaşayan emekli memur Menderes Atay, yerli halkın aksine bölgede Antep fıstığı yetiştirmeyi kafasına koydu. Atay, ektiği Antep fıstığından, sabırla bekleyerek ancak 14 yıl sonra ürün alabildi. Atay, Antep fıstığını önce saksıya dikti, 4 yıl sonra iklim koşularına uyum sağlayıp fide haline gelince de bahçeye dikti. Atay, "Fıstık ancak 8 yılın sonunda meyve vermeye başladı. Ama yenecek olgunlaşmada değildi. Bu süre içerisinde meyve verse de içini doldurmuyordu, iklime tam uyum sağlaması ve ürünün içinin olgunlaşması gecikti. 13 yıl sonunda ürün verimi yüzde 65’i yemiş olarak yenilebilir haline geldi. Ağacın ürünün artırılması için aşılama yapılması gerekiyor. İlçemizde iklim koşullarının ağır olması, ağacın döllenme yolu ile çiçek tozlaması için bir ağacın erkek olması gerekiyor. Son 5 yıldır ürünün içini doldurması ağır ilerledi. Bu yıl elde edilen ürün yüzde 60 yenilebilir hale geldi" dedi.


Ürünü ilçede yetiştirmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Atay, "İsteyen üreticilere tavsiyem sabırlı olmaları, fidan dikimlerinde köklere zarar vermemeleri, aşılama yapmaları, ağacın suyunu ağustos ayına kadar vermeleridir. Eylül ayında su verilmemelidir. İlaçla mücadele için İlçe Tarım Müdürülüğünün tavsiye ettiği ilaçların alınması gerekir" diye konuştu.




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