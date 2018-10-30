Cezaevi firarisi esnafı dolandırmak isterken suçüstü yakalandı

Kırşehir'de cezaevi firari olan bir kişi sahte kimlik ve sahte paralarla esnafı dolandırmak isterken yakalandı.

Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. takma adıyla esnaflar arasında dolaşan ve hakkında 15 ayrı suçtan yakalama kararı olan A.T., esnaftan sahte paralarla alışveriş yapmak isterken Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. A.T.'nin Bolu Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilirken üzerinden sahte 62 adet 100 Euro, 83 adet 200 Euro, 200 adet ise sahte 100 dolar çıktı. Polise verdiği ifadenin ardından adli mercilere sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.