CHP 94. yılını kutluyor

Yıl kutlamaları Kırşehir’de parti binası önünde toplanan kalabalığın Cacabey Meydanında bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk koyması ile başladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parti binası önü ve çevresinde toplanan kalabalık CHP logolu 94. yıl pastası kesti. Etkinliğe dair konuşan CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Türk insanının demokratik biçimde yönetilmesini 1923’de kurulan Cumhuriyete borçlu olduklarını söyledi.

Zengin yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyet büyük bir fazilettir. İlke ve devrimler benimsenirse saygın bir ülke anlayışı ortaya çıkar. Halkçılık, Devrimcilik, Laiklikten taviz verirseniz ortaya 15 Temmuz çıkar. Kadın ve erke eşitliğinin ortaya konulması Cumhuriyetin önemli bir mesajı ve faziletidir.

Cumhuriyeti ve CHP’sini itibarsızlaştırma politikası var. Bu politikayı ise hep birlikte aşacağız. Yurttaş her şeyin en iyisine layıktır. İşçi, çiftçi, memur, emekli herkes hak ettiğini alacaktır. Cumhuriyeti birlikte kurduk birlikte de sahip çıkacağız" dedi

Program, yöresel halk oyunlarının oynanması ve yerel sanatçıların parti önünde verdiği konserle devam etti.