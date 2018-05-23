CHP eski İl Başkanı Yılmaz Zengin’den CHP Genel Merkezine:

Eski İl Başkanı Zengin, parti teşkilatlarına yaptığı açıklamada, "26 Nisan’da İl Başkanlığı görevimden ayrıldım. O süreçte ilgili makamlarla görüştük. Ben 13 yıldır başkanlık yaptım ve bu özveri ile görev yapan birinin de aday olması hakkıdır. Bize istifa dilekçesi ver, dediler. Dilekçeyi işleme koyarız dediler" diye sitemde bulundu.

Eski İl Başkanı Zengin’in açıklaması ise şöyle:

"Bildiğiniz gibi 2015 seçimlerinde ön seçim ile birinci sırada yer aldık ve bu seçimde örgütümüzün desteğini almıştık. Biz her zaman taşın altına elimizi koyduk. 26 Nisan’da İl Başkanlığı görevimden ayrıldım. O süreçte ilgili makamlarla görüştük. Ben, 13 yıldır başkanlık yaptım ve bu özveri ile görev yapan birinin de aday olması hakkıdır. Bize istifa dilekçesi ver dediler, dilekçeyi işleme koyarız dediler. Siyasetin kaderinde listeye girmek de girmemek de var. Asla üzülme, darılma söz konusu değildir. Hiçbir zaman kendi hırsım CHP’nin önüne geçmemiştir. Önceki süreçlerde seçimler kaybedildiğinde tüm faturalar bana kesildi. Benim şahsıma taşıyacağım en az 3-4 bin oyum var. 24 Haziran’da sol ve sosyal demokrasinin rüzgarı olacaktır. 13 yıldır emek veren biri olarak bu rüzgarda da hakkımız vardır. Aday adaylığım sürecinde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. 24 saat örgütümün emrindeyim. CHP için mücadelemizi sürdürürüz. Adaylarımıza da başarılar diliyorum"