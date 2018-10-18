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CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: "Bir kişi daha fazla oy alacaksa düşmanım dahi olsa adayım olur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde düşmanı dahi olsa bir fazla oy alacak ve kamu oyu destekleyecekse adayının o olduğunu söyledi.



Kırşehir'de kamu oyu yoklamalarının da aday adayları üzerinde yapıldığını anlatan İl Başkanı Tanrıbuyurdu, "CHP'de yaptığımız kamu oyu yoklamalarında 5 isim partimizle anılıyor. İl Başkanlığı olarak bütün aday adaylarına eşit mesafedeyiz. Kimse bizim adamımız ve desteklediğimiz kişi değildir. Adaylık süreci tamamlandığında da adayımız etrafında aday adayı olmuş arkadaşlarımızla kenetlenerek partimizin belediyecilik anlayışını anlatırız"dedi.



Düşmanım dahi olsa Kırşehir'e hizmet edecek kişinin arkasında dururum diyen İl Başkanı Tanrıbuyurdu, "Kırşehir'de biz il başkanlığı olarak kamu oyu yoklamaları yaptırıyoruz. Partimiz için değil Kırşehir için faydalı olacak kişi kimse bizler örgüt olarak arkasında duracağız. Yerel yaptığımız kamu oyu yoklamalarının yanı sıra CHP Genel Merkezi eğilim yoklamaları da yapılacak. Aday adaylığı sürecini süzgeçten geçirerek takip ediyor ve genel merkezimizle de paylaşımda bulunuyoruz. Bütün arkadaşlarımıza mesafemiz eşittir. Çabamız CHP'nin değil Kırşehir'in kazanmasıdır"diye konuştu.

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