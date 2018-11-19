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CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: "Bizim adayımız kazanırsa CHP rozetini çıkartacak"

CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, 31 Mart yerel seçimleri için Kırşehir teşkilatına 4 başvuru yapıldığını söyledi.


İl Başkanlığında düzenlenen aday başvurusunda konuşan İl Başkanı Tanrıbuyurdu, "31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 4 aday adayı başvuru yaptı. Sürecin tamamlanmasını bizler de bekliyoruz. Kazanan CHP değil Kırşehir olacak. Bizim adayımız seçildiği gün CHP rozetini çıkartarak görev alacak" dedi.


Kırşehir CHP İl Başkanlığına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Dr. Cahit Gürses, Selehattin Ekicioğlu, Levent Akça ve Avukat Haydar Ala'nın başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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