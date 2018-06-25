CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu: “Seçimleri Türkiye’de halk kazandı”

İl Başkanı Tanrubuyurdu, CHP’nin Kırşehir’de 16 yıl sonra Metin İlhan ile milletvekili çıkardığını belirtti.

CHP Örgütlerinin yakalanan başarıda ki payını anlatan Tanrıbuyurdu, “Bu başarı 16 yıl sonra örgütsel çalışmanın başarısıdır.

Kırşehir’de seçmen tercihini biz ve AK Parti’den yana kullandı. Seçmenin tercihlerine saygı duyuyoruz. CHP olarak görevimizi yapacak ve halkın bizlerden beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz”dedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın mitinglerde gösterdiği teveccühün sandığa tam olarak da yansımadığını bildiren İl Başkanı Tanrıbuyurdu, “Cumhurbaşkan ı Erdoğan’ı aldığı oy oranı nedeniyle tebrik ederiz. Halkın tercihi sandığa yansıdı. Bizler bundan sonra ki süreçte daima takipçi ve denetleyici olacağız. Kırşehirliler olarak Kırşehir dışından da milletvekili çıkardık. İnşallah siyasi partilerden seçilen milletvekillerimiz şehrimize ve Türk toplumuna faydalı çalışmalar yaparlar”diye konuştu.