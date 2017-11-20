CHP Merkez İlçe Başkanlığına Kırşehir’de ilk kadın aday

Parti Teşkilatında erkeklerin daha çok desteklediği toplantıda adaylığını açıklayan Yeliz Arslan, “Merkez İlçe Başkanlığına adayım. Herkesin kendisinin olmasını istemek ve savunmak adına aday oluyorum.

Kimse düşüncesinden, etnik kimliği ve mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğramaması için mücadele etmek için adayım”dedi.

Parti içi liyakat sistemi için de aday olduğunu ifade eden Kırşehir’in ilk kadın Merkez İlçe Başkan adayı Yeliz Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Parti için liyakat sistemi yani herkesin emeği ve çalışma sistemi kadar görev almasını sağlamak için adayım.

Siyasetin olmazsa olmazı kadın dediğiniz dediğimiz için adayım. Genç yok çalışmıyor diyorsunuz. Gençleri bu mücadeleye ortak etmek için adayım. Kendime daha büyük bir sorumluluk yüklemek için adayım.

Herkesin kendisini anlatabildiği ve kendisi gibi yaşayabildiği adalet, özgürlük ve eşit vatandaşlık ve demokrasi için aday oldum”

Yapılan adaylık açıklamasının ardından doğum günü pastasını da kesen Arslan, ilk pasta dilimini İl Başkanı Yılmaz Zengin’e ikram etti.