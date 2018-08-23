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23 Ağustos 2018 21:01

CHP milletvekili Metin İlhan göçük alanında inceleme yaptı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen göçük sonrası bölgeye giden CHP milletvekili Metin İlhan, maden ocağında inceleme yaptı.

CHP milletvekili Metin İlhan göçük alanında inceleme yaptı

23 Ağustos 2018 21:01


Yeniyapan köyünde giden milletvekili İlhan, özel bir şirkete ait fluorit maden ocağında tünel açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İlhan, yaptığı açıklamada “Maalesef bir yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Başkanımız ve beraberindeki heyetle olay yerinde incelemelerde bulunduk. İl Valimizden ve İlçe Kaymakamımızdan da olay ile ilgili detaylı bilgi aldık. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımız yapılacak otopsinin ardından memleketi olan Elazığ/Palu’da toprağa verilecek. Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum”dedi.




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