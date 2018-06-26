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26 Haziran 2018 11:30

CHP Milletvekili Metin İlhan’dan teşekkür

24 Haziran seçimleri sonrası 16 yıl aradan sonra Kırşehir’de milletvekili çıkartan Cumhuriyet Halk Partisi, parti binası önünde düzenlediği organizasyonla kutlama yaparak teşkilatlarına teşekkür etti.

CHP Milletvekili Metin İlhan’dan teşekkür

26 Haziran 2018 11:30


Kırşehir’i TBMM’inde en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden CHP’den milletvekili seçilen Metin İlhan ise konuşmasında, "Karışık duygular içerisindeyim. Çok ciddi bir işe çıktım. Bir ara seçimleri kaybedeceğiz diye çok üzüldüm. Bu kadar insanı üzmeye hakkım yok.


Muharrem İnce’nin seçilememesi de bizleri ziyadesi ile üzdü. Bizler, enerjimizi hiçbir zaman düşürmeyecek belediye seçimleri için de çalışmalar göstereceğiz. Hep birlikte çalışarak Kırşehir’i layık olduğu seviyelere taşıyacağız. CHP ile birlikte çalışan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Kazanan Kırşehir oldu"dedi.


Parti binası önünde yapılan konuşmaların ardından müzik gurupları ile partililer bir süre eğlendi.




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