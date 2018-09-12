CHP'den ekonomik krize çözüm önerileri toplantıları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de CHP temsilcileri Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya gelerek ekonomik krizin çözümüne ilişkin istişare toplantısı yaptı.

Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve İstanbul milletvekili Özgür Karabat'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda STK temsilcileri, ekonomik daralma ve çözüm önerilerini anlatarak CHP'nin programı ve hükümete verdiği desteği istişare etti.

TBMM'ine çiftçinin sorunları ile ilgili soru önergesi verdiklerini ifade eden Kırşehir CHP milletvekili Metin İlhan, çiftçinin ürünlerini pazarlayamadığını ve mağduriyet içerisinde olduğunu Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık politikalarının gözden geçirilerek irdelenmesi gerektiğini belirtti.

Kırşehir'e misafir olarak gelen ve ekonomik politikalar hakkında bilgiler veren CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat ise ekonominin kötüye gitmesinin kendilerini mutlu etmediğini aynı gemide olmasalar dahi aynı vatanı paylaştıklarını söyledi.

Karabat konuşmasında, “İktidar kadar ekonomik sorunların çözümüne katkı sunmak istiyoruz. Sorunu ‘ekonomi temeli sağlam' diyerek çözemeyiz.

Kriz kapitalist pazarın oluşturduğu bir kriz. Yaşanılan bu süreçten ekonomi, eğitim ve toplumsal barışla çıkacağız”dedi.

Toplantı STK temsilcilerinin çözüm önerileri ve CHP'nin ne yapacağı konusunda aldığı bilgilendirme ile sona erdi.