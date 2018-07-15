CHP’li vekile parti propagandası tepkisi

CHP’li milletvekili Metin İlhan, Cacabey Meydanı’nda 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü için konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. CHP milletvekili İlhan konuşmasında, “15 Temmuz darbe girişimi için buraya gelmiştik. Yani bir partinin propagandası haline gelmesi uygun olmadı ama yine de teşekkür ediyorum” dedikten sonra bir vatandaş tarafından yuhalandı. CHP’li İlhan konuşmasına yuhalamanın bitmesinin ardından şöyle devam etti: “Ne silaha ne tanklara ne de uçaklara karşı durmaktan vücudunu siper etmekten hiç kaçınmadı. Canları pahasına da olsa darbecilere bu memleketi teslim etmediler. Devletin neredeyse tüm kademelerine sızmış bu alçak terör örgütüne geçit vermediler ve hiçbir şekilde geçit vermeyeceklerdir”

“Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, millet destan yazdı”

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “2 yıl önce bugün aziz milletimiz bir destan yazdı. Milli iradesi elinden alınmak istenen demokrasiye büyük bir darbe vurulmak istenen ülkemize, milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara çıkarak bu hain girişimi bertaraf etti. Tek dertleri vardı; ülkelerinin ve yavrularının geleceğine sahip çıkmaktı. Türkiye’nin yaşadıklarını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yavrularımıza ve geleceğimize en güçlü şekilde aktarmamız hepimizin en önemli görevidir” dedi.

Geçmişte hep bedel ödediğimizi ve bedel ödemeye de devam edeceğimizi aktaran Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2013 Mayıs’ta ‘Gezi eylemeleri’ ile bir süreç başladı. Demokrasi ve halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti birileri bazı bahanelerle yıkmak istediler. Burada başarılı olamayanlar. 17/25 Aralık 2013’de farklı bir darbe girişimi deneyerek yine milletin iradesine ipotek koymak istediler. 2014’de 6-8 Ekim olayları ile yine bir takım bahanelerle halkımızı ayaklandırmak istediler. 15 Temmuz 2016’da komple ülkemizi ele geçirmek istediler”

Program Kırşehir Belediyesi mehter takımının gösterisi ve şiirlerin okunması ile devam etti.