CHP’nin 95. kuruluş yıl dönümü

yıl dönümünü kutluyor.

95. yıl dönümü ile kutlama mesajı yayımlayan Kırşehir CHP İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, CHP’nin demokrasinin, cumhuriyetin ve aydınlık Türkiye’nin savunucusu olduğunu söyledi.

İl Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkenin ilk siyasi partisinin ’halk fıkrası’ olarak Atatürk tarafından kuruldu. 1924 yılında ise partinin adının başına Cumhuriyet sözcüğü eklendi. 4. kurultayda ise Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı"dedi.

İl Başkanı Tanrıbuyurdu, açıklamasının devamında CHP’de başkanlık görevine gelen siyasetçilerden bahsederek CHP’nin ulusal kalkınmanın temeli olduğunu belirtti.