Cacabey Meydanı’nda kurulan iftar çadırında Kırşehirlilerin çoğu mitingi takip ederken polis tarafından ayrılan alanda boşluklar oluştu. Halka hitap eden İnce, "Kırşehir’e Gönül Dağı’nın yanına gönül bağı kurmak için geldim" diyerek, AK Parti’nin kuruluş sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ elebaşı ile görüştüğü yönündeki iddialarını yineledi. İnce, "Senin kiminle beraber gittiğini biliyorum. O kişi beni aradı, beraber gittik dedi. Adını açıklamıyorum, ona zarar verme gücü var çünkü elinde. 24 Haziran’dan sonra ayrıntıyı açıklayacağım dedim. Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan’ın resmi. Yenilikçi hareket. Nasuhi Güngör, Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle. Ama kumandayı sakın duvara atma. ’Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fetullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.’ Yani 2000 yılının mayıs ayında Erdoğan, Fetullah Gülen ile görüştüğünü yakın Dostu TRT Haber Dairesi Başkanı yaptığı kişi bu kitabı yazmış şimdi bana 100 bin liralık dava açmış. Muharrem İnce’ye 100 bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzip ettin mi sen. Bu kitap ortada. Bir gün gazetecinin birisi kitap okuyor musunuz diye sordu. Hayır kitap özeti okuyorum dedi. Herhalde arkadaşları bu kısmı çıkarmış, özeti öyle vermişler ona. Buna ne diyeceksin. Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor, ona ses çıkarmıyorsun da bana niye dava açıyorsun? Merkez Bankası’nda yanlış olur, Muharrem İnce de olmaz” dedi.

Eğitim vurgusu yapan İnce, Kırşehir mitinginde konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim, çocuklar, gelecek diyorum. Eğitim en iyi Kırşehir’e yakışır. Çünkü 12. yüzyılda Cacabey Medresesi’nde astronomi okutuluyordu. Şimdi diyorum ki; Erdoğan’a, kuantum, nano teknoloji, robotların koordinatörlüğü diyorum. O bana diyor ki; otomobil yapacağız. Ben de diyorum ki, sen otomobilin kaportasına talipsin. Koltuklarını yapmaya talipsin, ben otomobilin beynini yapmaya talibim. Yıl 2011, yandaş gazeteler.Yerli otomobil yapmışız, 20-25 bin lira olacakmış. Yıl 2018. Var mı yerli otomobil. Erdoğan benimle kavga etmek istiyor. Onun oyununa gelmeyeceğim. cevabını vereceğim ama projelerimi anlatacağım. 60 milyon turist diyorum, tarıma dayalı sanayi diyorum, .çiftçiye mazot 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak diyorum. Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3 bin 600’ü vereceğiz diyorum. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er lira karşılıksız burs alacaksınız.