İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekdağı'nda lösemili çocuklar için farkındalık çalışması yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Lösemili çocukların içerisinde oldukları duruma dikkat çekmek ve hastalığın pençesinde olanlara destek sunmak için Çiçekdağı MYO öğrencileri, maske takarak toplumun ilgisini çekmeye çalıştı.


KAEÜ Çiçekdağı Meslek Yüksek Okulu öğrencisi bir gurup Mecidiye Kız Yurdunda bir araya gelerek lösemide farkındalık oluşturmak için maske takıp fotoğraf paylaştı. Yurt Müdürü Emel Atılgan, yurt öğrencilerinin paylaşımları ile ilçede lösemili çocuklar için farkındalık oluşturma çabalarının gerekli altyapı oluşturulduktan sonra ziyaretlerle de taçlandırılacağını belirtti.


Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla toplumda lösemili öğrencilerin fark edilerek toplumsal hayata alınmaları hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.