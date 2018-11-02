Çiçekdağı'nda lösemili çocuklar için farkındalık çalışması yapıldı

KAEÜ Çiçekdağı Meslek Yüksek Okulu öğrencisi bir gurup Mecidiye Kız Yurdunda bir araya gelerek lösemide farkındalık oluşturmak için maske takıp fotoğraf paylaştı. Yurt Müdürü Emel Atılgan, yurt öğrencilerinin paylaşımları ile ilçede lösemili çocuklar için farkındalık oluşturma çabalarının gerekli altyapı oluşturulduktan sonra ziyaretlerle de taçlandırılacağını belirtti.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla toplumda lösemili öğrencilerin fark edilerek toplumsal hayata alınmaları hedefleniyor.