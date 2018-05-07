Cinayet şüphelisi 1’i kadın 4 kişi adli mercilere sevk edildi

Olay, Bağbaşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar evine gelen Y.A. ve H.S., N.Y. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanan N.Y. yaşamını yitirdi.

Bekar evinde çıkan tartışmada N.Y.’nin yanında bulunduğu ileri sürülen arkadaşları L.K. ve G.B.’nin ise bıçaklama olayının ardından evden ayrıldığı polis tarafından tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ifadeleri alınan H.A., L.K., G.B. ve H.S. adli mercilere sevk edildi.