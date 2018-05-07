Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 15:54

Cinayet şüphelisi 1’i kadın 4 kişi adli mercilere sevk edildi

Kırşehir’de sabaha karşı meydana gelen cinayet soruşturmasında 1’i kadın 4 şüpheli polis tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Cinayet şüphelisi 1’i kadın 4 kişi adli mercilere sevk edildi

07 Mayıs 2018 15:54


Olay, Bağbaşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar evine gelen Y.A. ve H.S., N.Y. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanan N.Y. yaşamını yitirdi.


Bekar evinde çıkan tartışmada N.Y.’nin yanında bulunduğu ileri sürülen arkadaşları L.K. ve G.B.’nin ise bıçaklama olayının ardından evden ayrıldığı polis tarafından tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ifadeleri alınan H.A., L.K., G.B. ve H.S. adli mercilere sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç