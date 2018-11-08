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Cipin çarptığı aracın tüm kapıları açıldı

Kırşehir’de meydana gelen ve şehir polis kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonrası araçlardan birinin tüm kapıları açılırken, sürücüyü taktığı emniyet kemeri kurtardı.

Kırşehir'de meydana gelen ve şehir polis kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonrası araçlardan birinin tüm kapıları açılırken, sürücüyü taktığı emniyet kemeri kurtardı.


Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi çevre yolu kavşağında şehir polis kameraları tarafından kaydedilen kazada, kavşağa kontrolsüz giren beyaz bir cip, başka bir araca hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kendi etrafında dönen aracın tüm kapıları açılırken, içindeki malzemeler de etrafa saçıldı.


Kazada sürücüler yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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