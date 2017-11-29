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29 Kasım 2017 13:20

Çocuk Korusu konserine yoğun ilgi

Belediye Çocuk Korosu Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde sahne aldı.

Çocuk Korusu konserine yoğun ilgi

29 Kasım 2017 13:20


4 bölümden oluşan konsere Kırşehirliler yoğun ilgi gösterirken koroyu, Cihan Ceylan ve Ayten Şahin yönetti.


Çocuk Korosunun beklenenin üzerinde bir gece olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, çocukları çok sevdiklerini ve onların gelişimleri sürecinde her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.


Program sonu Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, konseri koro şefi olarak yöneten Levent Demiryol ve Piyanist Ayten Şahin’e plaket takdim etti. Solistlere ise katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verildi.




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