Çocuk Korusu konserine yoğun ilgi

4 bölümden oluşan konsere Kırşehirliler yoğun ilgi gösterirken koroyu, Cihan Ceylan ve Ayten Şahin yönetti.

Çocuk Korosunun beklenenin üzerinde bir gece olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, çocukları çok sevdiklerini ve onların gelişimleri sürecinde her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Program sonu Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, konseri koro şefi olarak yöneten Levent Demiryol ve Piyanist Ayten Şahin’e plaket takdim etti. Solistlere ise katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verildi.