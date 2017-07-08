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08 Temmuz 2017 11:08

Çuğun Barajı çevresine besi çiftliği kurulacağı iddiaları

Kırşehir’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve merkeze en yakın sulamam gölleri arasında yer alan Çuğun Barajına besi çiftliği kurulacağı iddiaları bölge halkında rahatsızlık oluşturdu.

Çuğun Barajı çevresine besi çiftliği kurulacağı iddiaları

08 Temmuz 2017 11:08


İddialara üzerine açıklamada bulunan DSİ Müdürü Murat Teksut, bölgeye besi çiftliği yapılacak diye bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.


DSİ Müdürü Teksut yaptığı açıklamada, “Besi çiftliklerin izinleri Alt şube müdürlükleri konuyla ilgili inceliyor. Kolay kolay bu bölgeye besi çiftliği yapın diye bir şey söz konusu değil. Çuğun barajının dibine vermezler. Dere yataklarının kenarlarını bile zaten hassas şekilde koruyoruz. Hele ki O işletmedeki böyle kurum görüşlerine tabi. Büyük bir baraj için kolay kolay böyle es geçilmez. Yakınlarına yapılma ihtimali de olur. Bana böyle bir yazı gelmedi. Böyle bir durumun çok özel durumları vardır. Dere yataklarının dahi kenarlarına dahi çok dikkatli davranılır. Müdahaleler dahi yasalara tabidir. İçme suyu barajlarının ise İçme suyu yönetmeliği vardır. Koruma alanları yönetmeliği ve sulama barajları yönetmeliği ise farklıdır" dedi.


Kırşehir kamuoyunda yer alan iddiada ise Çuğun Barajı çevresine kontrolsüz şekilde besi çiftliği yapılacağı ve çiftliklerle birlikte baraj etrafında yer alan doğal güzelliklerin sonra ereceği tartışılıyor. Besi çiftlikleri ile birlikte bölgede avlanma,sulama ve doğal güzelliklerin zarar göreceği yapılacak besi çiftliklerinin ekonomiye de zararının olacağı ileri sürülüyor.




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