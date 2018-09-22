Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Pekcan ile birlikte Türk bayrağı logolu aşure dağıttı

Kırşehir'e 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cacabey Meydanı'nda yapılan devlet töreninin ardından Türk Bayrağı logolu aşure dağıtımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında geldiği Kırşehir'de Valiliği ve Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Daha sonra Cacabey Meydanı'na geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyet, devlet törenine katıldı. Tören sonrası tören alanı arkasında ayrılan alana geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pekcan aşure dağıtımı yaptı.

Şed Kuşatma töreni sonrasında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlamalarda 2018 yılı çırak ödülünü Mustafa Sarpkaya'ya, 2018 yılı kalfa ödülünü Gamze Demiröz'e, 2018 yılı Ahi ödülünü Osman Kavak'a, 2018 yılı Ahilik hizmet ödülünü Üniversiteleri temsilen YÖK Başkanı Yekta Saraç'a verdi. Ödülü Yekta Saraç'ı temsilen YÖK Başkan vekili Safa Kapıcıoğlu aldı.

Tören'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şed kuşatılarak onur ödülü takdimi yapıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Kırşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den brifing aldı.