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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31.

Ahilik Haftası kutlamalarının ardından ziyaret ettiği Kırşehir Belediyesinde Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den brifing aldı.


Belediye Başkanı Bahçeci'ye Ahiliğin merkezi Kırşehir'de çok büyük çalışmalar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Belediye çalışmaları yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler aldı.


Belediye binasında Yaşar Bahçeci'yi makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada Belediye Şeref Defterini imzaladıktan sonra Kırşehir'e yapılan çalışmaları değerlendirdi.


Belediye Başkanından alınan birifing sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a yöresel hediyelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberinde ki heyetin ziyaretleri Belediye sonrası AK Parti Kırşehir teşkilatı ile devam etti.

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